بالفيديو.. حلا الترك تكشف مواصفات فارس أحلامها وتوجه رسالة لمنتقديها
كشفت الفنانة الشابة حلا الترك عن مواصفات فارس أحلامها خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية.
وقالت حلا ” فارس أحلامي أكتر شئ أتمناه به هو أن يكون مٌهتم هذا أول شئ، ما يكون خاين ” .
وتابعت ” على بالي أعيش قصة حب مثل أفلام ديزني، أحد ييجي بحصان أبيض ويخطفني ” .
ووجهت حلا خلال البرنامج رسالة لمنتقدي صوتها ووصفة بالنشاز والقبيح، مؤكده أنا لما بسمع ولا أشوف كلام ها الناس بضحك، لأنهم ” مقهورين ” .
sma_abha[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 2 ساعتين
سؤال اللي معه حمار أغبر ما ينفع