بالفيديو.. حلا الترك تكشف مواصفات فارس أحلامها وتوجه رسالة لمنتقديها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الشابة حلا الترك عن مواصفات فارس أحلامها خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية.

وقالت حلا ” فارس أحلامي أكتر شئ أتمناه به هو أن يكون مٌهتم هذا أول شئ، ما يكون خاين ” .

وتابعت ” على بالي أعيش قصة حب مثل أفلام ديزني، أحد ييجي بحصان أبيض ويخطفني ” .

ووجهت حلا خلال البرنامج رسالة لمنتقدي صوتها ووصفة بالنشاز والقبيح، مؤكده أنا لما بسمع ولا أشوف كلام ها الناس بضحك، لأنهم ” مقهورين ” .