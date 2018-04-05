بالفيديو.. ” خديجة الوعل ” توضح حقيقة إقامتها حفلًا بمناسبة طلاقها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية خديجة الوعل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” لتوضح حقيقة إقامتها حفلا برفقة عدد من صديقاتها بمناسبة طلاقها.

وقالت الوعل خلال الفيديو: بعد استقرار حياتي الشخصية ما زالت الصحف والمواقع الإلكترونية والبرامج التلفزيونية تتحدث وتسأل أصدقائي عن الحفل الذي أقمته بعد طلاقي من زوجي، ليش ما تسألون صاحبة العلاقة يا أهل الإعلام، أنا زميلتكم.

وأضافت: بعد كل هذه السنين رسالتي أوجهها إلى الأشخاص التي لم تسأل أو تحاول معرفة الحقيقة.. أقول هي لم تكن حفلة طلاق بل احتفلت بيوم ميلادي.. ولم أقل عيد ميلادي ” .

وتابعت: وأنا لم أشعل الشموع بيوم ميلادي لأنني لا أحبها، وإذا كانت هنالك بعض الملاحظات بالحفل ما حدا سألني عنها، وأود القول هو كان يوم ميلاد لحياة جديدة بعد الظروف الصعبة والمآسي التي عشتها.

واختتمت: “ حبيت أحتفل بنفسي وخلص لا أريد أن أبرر وأتكلم كل الكلام الي كان بقلبي طالعته لأنني قرأت وشاهدت أخبار غير حقيقية وواقعية ” .

وتداول مقطع فيديو يرصد حفل يجمع خديجة الوعل بمجموعة من أصدقائها، وقرر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحتفل بطلاقها.