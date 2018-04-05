جلد عريس ورش الملح على جروحه عادة قديمة كادت تشوه ظهره

بكين(صدى):

أقدم عدد من أصدقاء عريس وعائلته في مقاطعة هونان بوسط الصين ، على تنفيذ مقلب قاسي بالأخير ، قبل حفل زفافه ، كاد أن يتسبب في تشوهات في ظهره .

وأظهر مقطع فيديو متداول العريس وهو يرتدي سروالا قصيرا بعد أن تعرض للجلد وغطت الجروح ساقيه وظهره ، ولم يكتفِ أصحابه بذلك فحسب، بل قاموا برش الملح على الجروح لزيادة معاناته.

وأكدت وسائل إعلام صينية في تعليقها على الواقعة ، أنه تم علاج العريس في مستشفى محلي، وقال أحد السكان إن مزحة الزفاف عادة محلية قديمة، والمقصود بها تذكير العريس بأن الزواج ليس سهلا، ويجب أن يقدر حياته الزوجية ، فيما رفض العريس وعروسه التعليق على الحادث .