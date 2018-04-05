مركز صحي الورود يقيم محاضرة ومعرض تثقيفي لتعزيز صحة الأسنان

تركية البدر(صدى):

أقام مركز صحي الورود معرض ومحاضرة تثقيفية بمناسبة الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت شعار ” صحة وجمال 2018 ” بحضور نائب مشرف القطاع الصحي الشمالي د. عبدالعزيز الشمري ومشرفة القطاع د. هدى الغدير وعدد من منسوبي ومنسوبات المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الشمالي.

وأوضحت مديرة مركز صحي الورود الدكتورة زينه الشهري أن الفعاليات اشتملت معرض يهدف إلى التوعية بأهمية المحافظة على أسنان خالية من التسوس من خلال الطرق السليمة في استخدام الفرشة والمعجون بالأضافة إلى استخدام مادة الفورايد التي تقي الأسنان من التسوس.

كما تمت مشاركتة طالبات مدارس الجامعه الاهلية بحي الورود في الفعالية، من جانب اخر قدمت مسؤلة التوعية بالمركز سلمى الكناني محاضره توعوية عن صحة الفم والأسنان تضمنت التوعية باهمية الأسنان وطريقة التفريش واستخدام الفرشاة والمعجون والخيط السني وتناول الغذاء المفيد وتجنب المشروبات الغازية والحلويات وضرورة الكشف الدوري عند طبيب الأسنان كل ٦ اشهر.

كما تم توزيع برشورات ومطويات عن اهمية الاسنان والمحافظة عليها وفرش ومعاجين أسنان وخيط سني وسواك.

