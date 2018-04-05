بالصور.. وصفوها بالقبيحة فنافست على لقب ملكة جمال إنجلترا

لندن(صدى):

تحدّت فتاة بريطانية، تبلغ من العمر 17 عاما، زملاءها الذين كانوا يصفونها بالقبيحة طوال المراحل الدراسية المختلفة، حيث تنافس الآن على الحصول على لقب ملكة جمال إنجلترا.

ووفقا لصحيفة “ ميرور ” البريطانية، فإن الفتاة “ ليلى ألكسندر ” استطاعت أن تصل إلى المرحلة النصف نهائية من مسابقة جمال إنجلترا, بعدما عانت نفسيا من إيذاء أصدقائها لها، لأنهم كانوا يصفونها دوما بالقبيحة لدرجة أنها امتنعت عن تناول الطعام ما أدى إلى انخفاض وزنها بشكل كبير.

وعانت الفتاة من مضايقات زملائها في فترة دراستها في المرحلة الابتداية والثانوية، ثم بدأت بدراسة التجميل, وتأهلت لنصف نهائي مسابقة ملكة جمال إنكلترا، وقد حصلت قبل ذلك على لقب الوصيفة في مسابقة جمال مدينة توتنغهام في 24 مارس الماضي.