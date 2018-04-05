القبض على مُنفِّذ حريق ” مقهى الأحواز “

القبض على مُنفِّذ حريق ” مقهى الأحواز “
كشفت شرطة مدينة الأحواز بإيران عن اعتقالها المشتبه به في واقعة حريق مقهى الأحواز بالمدينة، والذي خلَّف 11 قتيلًا، و5 مصابين على الأقل، مشيرة إلى أنه تم تسليم المتهم للجهات القضائية.
وقال رئيس شرطة مدينة الأحواز العقيد ” محمد صفري ” إن المشتبه به مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، اعترف بارتكابه إشعال النيران في المقهى بعد تمثيله للجريمة في مسرح الواقعة.
وأضاف العقيد ” صفري ” أن أسباب ارتكاب المراهق للجريمة تعود لـوجود ” خلافات عائلية ” بينه وبين صاحبة المقهى؛ مشيرًا إلى أن قوات الأمن سلَّمت المتهم للسلطات القضائية للتحقيق معه.
وأشار رئيس شرطة الأحواز إلى أن سبب سرعة انتشار الحريق ترجع لوجود مواد قابلة للاشتعال داخل المقهى، مما أدى لمقتل وإصابة أعداد كبيرة من المتواجدين لحظة الحريق.
تركي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا يوجد اي خلافات عائلية او اي اسباب تجعل شخص يتسبب في قتل البشر حسبي الله ونعم الوكيل