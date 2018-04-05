بالفيديو.. كابتن طائرة يرحب بضيوف المملكة بالعربية والإنجليزية

عادل الحربي (صدى):

حرصت الخطوط الجوية العربية السعودية ، على الترحيب بضيوف المملكة من المجموعة الثانية عشر ، لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ، عبر كابتن الطائرة من خلال مكبرات الصوت .

وأظهر مقطع الفيديو ، ترحيب الكابتن بملاحوا الطائرة وبالضيوف عبر مكبرات الصوت ، باللغتين العربية والإنجليزية ، وذلك فور هبوط الطائرة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، وهو ما حظي بإعجاب المستضافين من دولتي سويسرا وإيطاليا ليبدأوا في توثيق اللحظة بهواتفهم .