شاهد.. حالة رعب تجتاح طائرة متجهة إلى القصيم
وثق مقطع فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص من داخل إحدى الطائرات التي كانت متجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم, حالة رعب سيطرت على الركاب, جراء تعرض الطائرة لسلسلة من المطبات الهوائية المفزعة.
وأظهرالفيديو, حالات من الفزع التي انتابت الركاب، وقيام بعضهم بالتكبير، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة ترتجّ بقوة، ما اضطر قائدها إلى التوجه للهبوط بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بدلًا من التوجه إلى القصيم، ولم تسجل أي خسائر أو إصابات في الأرواح.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45151 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ,,
نهى[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ستار يارب
خلود[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
حمدالله على سلامتهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطائرات صممت لتتحمل مثل هذي المطبات الهوائية
والوضع طبيعي … ✈✈✈
ابو وليد[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 24 دقيقة
سهم يا ليتك كنت معهم ونشوف وضعك الطبيعي