شاهد.. حالة رعب تجتاح طائرة متجهة إلى القصيم

سالم المطيري(صدى):

وثق مقطع فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص من داخل إحدى الطائرات التي كانت متجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم, حالة رعب سيطرت على الركاب, جراء تعرض الطائرة لسلسلة من المطبات الهوائية المفزعة.

وأظهرالفيديو, حالات من الفزع التي انتابت الركاب، وقيام بعضهم بالتكبير، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة ترتجّ بقوة، ما اضطر قائدها إلى التوجه للهبوط بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بدلًا من التوجه إلى القصيم، ولم تسجل أي خسائر أو إصابات في الأرواح.