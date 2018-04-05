وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الطائف، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين، للسعوديين من الجنسيين فقط.

وقالت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس إن الوظائف تشمل مرتبة ” أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر ” ، بكليات الجامعة بالطائف وفروعها في رنية وتربة والخرمة.

وأضافت أن استقبال الطلبات يبدأ من يوم الأحد 22 رجب 1439 هـ عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.tu.edu.sa.

وأشارت إلى أن شروط التقديم لوظائف ” أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد ” ، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

وأوضحت أن تتضمن صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات البكالوريوس، والماجستير، الدكتوراه، وصورًا من المعادلات في حال إن كان المؤهل من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الخبرات.

وتشمل الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 35 سنة، وأن يكون أحد خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.