تحذير من شبه انعدام في الرؤية على عدة مناطق

عبد العزيز القثامي(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الساحل الجديد والقديم والخرمة ورنية وظلم .

وأشار مركز العمليات الأمنية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق العطيف والعرضيات وعشيرة ورضوان .

وناشد المركز، بضرورة أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية .