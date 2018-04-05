تحذير من شبه انعدام في الرؤية على عدة مناطق
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الساحل الجديد والقديم والخرمة ورنية وظلم .
وأشار مركز العمليات الأمنية عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق العطيف والعرضيات وعشيرة ورضوان .
وناشد المركز، بضرورة أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45151 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجيب الخير ,,