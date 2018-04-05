بالصور.. طفل يبتلع قطعة نقدية أثناء اللعب

سعيد العجل(صدى):

نقل طفل في السادسة من عمره ، إلى مدينة الملك سعود الطبية لقسم الإسعاف بالطوارئ على الفور ، بعدما ابتلع قطعة نقدية أثناء لعبه بها .

وفي التفاصيل ، فقد أفاد والد الطفل عبدالرحمن بن سلمان سحاري ، أن ابنه مشاري كان معه بالسيارة أثناء طريقهم إلى أداء الصلاة ، وخلال لعبه بالقطعة النقدية قام بابتلاعها ، ليلاحظ الوالد اختفائها من يديه بعد بضع دقائق ويتضح له أنه قام بابتلاعها ويتجه به إلى المستشفى للاطمئنان عليه .

وأوضحت نتائج الفحوصات السريرية والأشعة المخبرية التي أجريت للطفل ، أن القطعة النقدية التي ابتلعها لم تكن في الرئتين وهو ما لم يؤثر على عملية التنفس ولله الحمد .

وفي ذات السياق ، تتقدم صحيفة ” صدى ” ومن واجبها تجاه المجتمع ، خاصةً على جانب التثقيف الصحي ، بالتحذير والتذكير بمثل هذه المخاطر ، وعدم تركها خاصةً أمام الأطفال وفي متناول أيدي الصغار ، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .