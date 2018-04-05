بالصور.. قطة غريبة الشكل تبدو غاضبة
أثارت عدة صور لقطة غريبة الشكل, ضجيجاً واسعاً عبر الإنترنت منذ ظهورها، وهي بهذا الجلد المتجعد غير المألوف.
وتبدو القطة غاضبة جدًا، وهي قد لا تكون كذلك, وإنما شكلها هو الذي يفرض عليها هذه الصورة.
ويذكر أن صاحبة القطة تدعى، أندرا فيليبي ” 45 عاماً ” ، وهي تقيم مع زوجها في سويسرا، ويتبنيان قطتين أخريين بالإضافة إلى أندرا القطة الغاضبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45151 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الخالق ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8257 ] نشر منذ 50 دقيقة
سبحان الله تخوف☺
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 43 دقيقة
سبحان الله العظيم.
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 3168 ] نشر منذ 35 دقيقة
فيه قريه جنب ابها ماحددوها..يقولون تطلع فيها من بعد المغرب…😨😜
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8257 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههه😊اما😁