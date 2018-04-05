بالصور.. قطة غريبة الشكل تبدو غاضبة

اميرة خالد(صدى):

أثارت عدة صور لقطة غريبة الشكل, ضجيجاً واسعاً عبر الإنترنت منذ ظهورها، وهي بهذا الجلد المتجعد غير المألوف.

وتبدو القطة غاضبة جدًا، وهي قد لا تكون كذلك, وإنما شكلها هو الذي يفرض عليها هذه الصورة.

ويذكر أن صاحبة القطة تدعى، أندرا فيليبي ” 45 عاماً ” ، وهي تقيم مع زوجها في سويسرا، ويتبنيان قطتين أخريين بالإضافة إلى أندرا القطة الغاضبة.