بالفيديو.. بنك ” المستقبل الإيراني ” متورط في دعم وتمويل الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

كشف خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، عن منبع تمويل الإرهاب، متهما بنكا إيرانيا يدعى ” بنك المستقبل ” فى القيام بنشاطات مشبوهة فى المنامة.

وأكد خالد بن أحمد آل خليفة، على أن سلطات بلاده توصلت إلى معلومات دقيقة بشأن دور بنك ” المستقبل الإيرانى ” فى تمويل الإرهاب فى العديد من عواصم العالم العربى ومن بينها المنامة.

وأشار إلى أن حكومة بلاده ستكشف كافة المعلومات فى هذا الشأن قريباً.

وقال أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات والبحوث، لقناة الإخبارية، وجدنا العديد من الوثائق التي اثبتت أن هناك أكتر من 10 ألف حالة غسيل أموال تورط فيها النظام الإيراني.