سيدة حاملة لفيروس ” الإيدز ” تقتل طفلتها بسبب تهورها

موسكو(صدى):

تسبب تهور سيدة روسية في قتل طفلتها ذات الـ 4 أشهر ، لرفضها العلاج من فيروس نقص المناعة ” الإيدز ” مٌشيرة إلى أن هذا الفيروس كذبة غير حقيقية، ما أكتسبته ابنتها منها وأسفر عن وفاتها به .

وكانت شخصت إصابة المرأة بفيروس ” إتش أي في ” قبل خمس سنوات لكنها لطالما رفضت الخضوع لأي علاج طبي. وكانت ترفض أيضا أن تعالَج ابنتها المولودة مع إصابة بهذا الفيروس .

وأكدت لجنة تحقيق للسلطات الروسية بالواقعة ، في بيان إعلامي ، الأطباء في مستشفى ايفانوماتريونينسكي ، لاحظوا وفاة طفلة في سن أربعة أشهر إثر إصابتها بالتهاب رئوي، فيما كانت والدتها الإيجابية المصل ترفض أي عناية طبية لها أو لطفلتها .

وأعلنت وسائل إعلام روسية، أنه تواجه الوالدة الشابة احتمال السجن حتى عامين للاشتباه بارتكابها ” جريمة قتل بسبب التهور لرفضها العلاج من الفيروس واعتباره كذبة ” .