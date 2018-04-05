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بالصور.. أنفاق الملك فهد تغطى بنظام الرصد الآلي

بالصور.. أنفاق الملك فهد تغطى بنظام الرصد الآلي
نايف السالم(صدى):

طالبت إدارة مرور مكة المكرمة ، سالكي الطرق ، اليوم الخميس ، بضرورة الالتزام بتعليمات المرور ، وعدم تخطي السرعة المسموح بها ، بعدما تم إدخال أنفاق الملك فهد في نظام الرصد الآلي للسرعة .

وأشارت إدارة المرور ، إلى أن السرعة داخل النفق يجب أن تكون 80 كيلو مترًا في الساعة ، ليشمل ذلك المسارين الدخول والخروج ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية على مداخل النفق للتحذير من تجاوز السرعة .

الجدير بالذكر ، أن هذا النفق يعد الثاني الذي يتم تغطيته بنظام الرصد الآلي للسرعة في منطقة مكة المكرمة .

 

 


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