بالصور.. أنفاق الملك فهد تغطى بنظام الرصد الآلي

نايف السالم(صدى):

طالبت إدارة مرور مكة المكرمة ، سالكي الطرق ، اليوم الخميس ، بضرورة الالتزام بتعليمات المرور ، وعدم تخطي السرعة المسموح بها ، بعدما تم إدخال أنفاق الملك فهد في نظام الرصد الآلي للسرعة .

وأشارت إدارة المرور ، إلى أن السرعة داخل النفق يجب أن تكون 80 كيلو مترًا في الساعة ، ليشمل ذلك المسارين الدخول والخروج ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية على مداخل النفق للتحذير من تجاوز السرعة .

الجدير بالذكر ، أن هذا النفق يعد الثاني الذي يتم تغطيته بنظام الرصد الآلي للسرعة في منطقة مكة المكرمة .