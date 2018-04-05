الصحة المدرسية بوزارتي الصحة والتعليم تقفان على مسببات الجرب

سعيد العجل(صدى):

وقف مدير عام الشؤون الصحية المدرسية بوزارة التعليم الأستاذ علي بن سلطان السلطان ومدير عام الصحة المدرسية بوزارة الصحة الدكتور محمود نحاس اليوم الخميس ١٩ / ٧ / ١٤٣٩ هـ على عدة مواقع بالأحياء العشوائية التي أصيبت مدارسها بالجرب في مكةالمكرمة.

وقد شملت الزيارة التي رافقهما فيها مساعد مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية الأستاذ محمد المدخلي ونخبة من القيادات بالتعليم والصحة مواقع المدارس التي أُصيب بالمرض، بالإضافة إلى زيارة عدد من المدارس التي ظهر بها المرض في بدايته كمدرسة بسرة الأسدية، وجبير بن مطعم ومدرسة الفرزدق والإمام الأوزاعي.

جديرٌ بالذكر تأتي هذه الزيارة للوقوف على أسباب المرض المختلفة والعوامل المساعدة على انتشاره بين طلاب وطالبات المدارس.