الأمير فيصل بن بندر يكرم الطالب الذي أنقذ زميله في مجمع تعليمي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام تعليم المنطقة حمد بن عبدالعزيز الوهيبي يرافقه الطالب محمد عبدالعزيز العتيك الذي أنقذ زميله بطريقة صحيحة بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية أثناء تلقيهم تعليمهم في المرحلة المتوسطة بمجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض، بحضور والد الطالب وقائد المدرسة والمرشد الطلابي.

وأثنى الأمير فيصل بن بندر, على عمل الطالب البطولي ومهاراته التي مكنته من تدارك الموقف وتقييم الحالة, مثمناً ما قام به, سائلاً الله العلي القدير له التوفيق والسداد في حياته العلمية والعملية.

كما قدم سمو أمير الرياض للطالب مكافأة مالية تقديراً لبطولته ومستواه العلمي , فيما كرم سموه قائد المدرسة والمرشد الطلابي.

يذكر أن الطالب قد تلقى دورات في الإسعافات الأولية بالإضافة إلى مشاركاته اللاصفية .

