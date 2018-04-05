قائد قوات أمن المنشآت يتفقد مواقع عمل القوات بجنوب المملكة

سعيد العجل(صدى):

بتوجيهات مـن صاحـب السمـو الملكي الأمير عبد العزيز بــن سعود بن نــايف وزير الداخلية حفظه الله تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقـي مواقـع القـوات بجنـوب المملكة حيث استهــل جـولته التفقدية بمنطقة جازان مروراً بمنطقة عسير مختتماً جولته بمنطقة نجران.

هذا ونقل اللواء حامد الطويرقـي سـلام وشكـر وتقـديـر سمو وزيـر الداخلـية لمنسوبي القوات على ما يقدمونـه مـن تضـحيـات لوطننـا الغالـي بتلـك المناطـق وحثهـم فيهـا عـلـى تأديـة أعـمالهـم وواجبـاتهـم بكـل اخـلاص في سبـيل حمـاية مقدرات وطننا الغالي، مؤكـداً أن منسـوبـي القـوات يعمـلون بكـل احتـرافية لتأمين المنشآت البترولية والحيوية في جميع المناطق.

من جانبه وجهه قائد قوات أمن المنشآت شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظهم الله جميعاً على ما يولونه من دعم لا محدود للقطاعات الأمنية بشكل عام ولقوات أمن المنشآت على وجه الخصوص معرباً عن ثقته واعتزازه بتقديم الحماية الأمنية للمنشآت البترولية والحيوية بمملكتنا الغالية لسير عجلة النمو والاقتصاد في وطننا الغالي.