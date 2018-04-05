بالصور.. تشييع جثمان ” مليونير ” في جنازة ذهبية

متابعات(صدى):

شيُع جثمان مليونير قطب عقارات، في جنازة غير تقليدية، حيث وُضع شيران سوخيدو، 33 عامًا، في نعش ذهبي، مرتديًا مجوهرات تتعدى قيمتها 100 ألف دولار.

وحُليت جثة ” سوخيدو ” ، بالمجوهرات الضخمة، داخل نعش استسنائي، وانتهت جنازته التي تصدرتها سيارة من طراز ” بنتلي ” ، لا يقل ثمنها عن 150 ألف دولار؛ بإحراق جثته.

ووصل قيمة النعش الذهبي، الذي احتوى جثته، حوالي 50 ألف دولار، ووضع أقارب المتوفي في النعش، قرب قدميه زوج أحذية من طراز ” تيمبر لاند ” ، وقبيل حرق جثة ” سوخيدو ” ، نُزعت عنه مجوهراته الثمينة.

وكان المليونير الشاب، الذي يعمل أيضًا في تجارة السيارات المستعملة، قد لقى مصرعه، عقب إطلاق النار عليه أمام منزل والد زوجته، من سيارة مسرعة، في ” ترينيداد وتوباغو ” ، جنوب البحر الكاريبي، الأسبوع الماضي.