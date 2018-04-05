بالفيديو.. سيدة تقص شعر خادمتها عقابا لها

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو امرأة، تقوم بقص شعر خادمتها الفلبينية عقابًا لها، عقب اتهامها بالسرقة؛ حيث قامت الفتاة بإخفاء وجهها بيديها أثناء قص شعرها لشعورها بالإهانة والمرأة تحكي الواقعة.

وأوضح الفيديو الذي نشرته إحدى الفتيات، المرأة وهي تقول: ” هذه فلبينية سرقت منا فلوس، ومش راضية تقول وين الفلوس، طلعنا الذهب من شنطتها.. طالعي شو سوينا فيها عشان تعرف إن الله حق ” .

وعلقت الفتاة التي نشرت الفيديو، قائلة: ” هذي وحدة طاحت عخدامتها بايقة (سرقت) منها فلوس، ما أدري هل جريمة السرقة، تستحق اللي سوته بخدامتها؟ ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك، شنو تعرفون بالدين، شنو تعلمتم من الدين؟، نحن دينا دين الرحمة دين الأخلاق، إذا هذه الأشياء مو فيك، ماتقولين إنك مسلمة ” .

الجدير بالذكر أنه لم يتم التثبت من أن الواقعة حدثت في المملكة أو خارجها حتى الآن.

