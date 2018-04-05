بالفيديو.. قوات التحالف والجيش اليمني يسيطران على مخازن للحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف العربي بالتعاون مع الجيش اليمني من السيطرة على مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة اليمنية.

وأوضح مقطع فيديو الأسلحة التي تم السيطرة عليها، وهي عبارة عن صواريخ حرارية، وسام سبعة مهربة من إيران، بالإضافة إلى صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، وأجهزة اتصالات.

ومن الجدير بالذكر، إن المليشيا الإيرانية كانت تستخدم تلك الأسلحة في قصف مقاتلات وأباتشي التحالف؛ وأن السيطرة عليها من قبل قوات التحالف ستكبد المليشيا الكثير من الخسائر الجسيمة.