بعد مكة.. حالات ” الجرب ” تنتشر في مدارس المملكة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بالطائف عن حقيقة تسجيل حالة مصابة بمرض الجرب في روضة أطفال مركز الأملح غرب محافظة رنية.

ونفت الإدارة وجود أي حالة جرب داخل مدارسها، مؤكده عدم صحة تسجيل حالة جرب لإحدى المعلمات التي تعمل في روضة مركز الأملح، لافته إلى عدم تلقيها أي بلاغ عن ذلك.

وفي سياق متصل سجلت محافظة القنفذة، صباح اليوم، تسجيل حالتي إصابة بمرض ” الجرب ” لطالب بالمرحلة الابتدائية وشقيقته بنفس المرحلة، حيث تم تشخيصهم عن طريق مركز صحي القوز.

يُذكر أنه تم تداول أنباء حول تعليق الدراسة بروضة أطفال مركز الأملح غرب رنية، بعد تسجيل حالة جرب لإحدى المعلمات التي تعمل بنفس الروضة، مشددة على أولياء الأمور بعمل الفحوصات للأطفال خشية تفشي المرض وانتشاره بين أوساط الأطفال.

كما تلقى أولياء أمور الطلاب والطالبات رسالة نصية من الروضة على هواتفهم المتنقلة مفادها: ” نحيطكم علمًا بإصابة معلمة من الروضة بـ الجرب، نرجو منكم متابعة أطفالكم، والتأكد بعدم ظهور أي أعراض للمرض، وعمل الفحوصات لهم، والخميس إجازة لجميع أطفال الروضة، تمنياتنا بالسلامة للجميع “.

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