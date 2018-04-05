بالفيديو.. إنقاذ سيدة من الغرق بطريقة مثيرة

بكين(صدى):

تمكنت فرقة إنقاذ صينية، من نشل سيدة من الغرق بعد أن غاصت سيارتها في مياه إحدى الفيضانات، التي عانت منها مؤخرًا الصين.

حيث أثار هذا الفيديو فضول ودهشة الجميع، وذلك لأن طريقة الإنقاذ كانت مختلفة ومثيرة للدهشة، ولذلك تداولت مواقع التواصل هذا الفيديو بصورة كبيرة، وحقق الكثير من المشاهدات.

الجدير بالذكر أن طريقتهم في الإنقاذ كانت مختلفة، حيث قام الرجال بعمل حبال والتصلق من خلالها للوصول للسيارة وإخراج السيدة منها عن طريق هذه الحبال أيضًا.

