بالصور.. تنفيذ البرنامج التدريبي ” الكايزن ” بمكتب التعليم بأملج

محمود البلوي(صدى):

ضمن خطة البرامج التدريبية لإدارة الجودة الشاملة بتعليم تبوك وبالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة أملج تم تنفيذ البرنامج التدريبي (الكايزن) والذي قدمه مشرف الجودة الشاملة بتعليم تبوك الأستاذ نواف بن محمد العطوي بتاريخ 15 / 7 / 1439هـ وذلك بمركز التدريب بمكتب التعليم بمحافظة أملج بحضور 20 متدربًا من جميع الفئات مشرفين وقادة ومعلمين ومن خلال البرنامج قام المدرب بعرض وتوضيح المحاور التالية: لمحة تاريخية عن الكايزن.

ومفهوم ” الكايزن ” واستراتيجيات تطبيق الكايزن ومواقف تربوية تعزز مفهوم الكايزن كما قدم المدرب بعض البرامج الإلكترونية التي تسهم في تقليل الفاقد أثناء أداء العمليات التعليمية والتربوية .

وفي نهاية البرنامج أكد المتدربون على أهمية هذا البرنامج الذي يسهم في تطوير العمل و(كيزنة) العمل بشكل يسهم في تطويره وتحسينه، ومن ثم تم توزيع الشهادات على المتدربين.

