بالصور.. عرض أغلى منزل عائلي في لندن للبيع بسعر غير متوقع

لندن(صدى):

عرض أغلى منزل بحي نوتينج هيل بمدينة لندن للبيع مقابل ٢٥ مليون جنيه إسترليني.

حيث يُعد هذا المنزل أغلى ملكية بنوتينج هيل البريطاني والمجهز بمنتجع صحي خاص وحمام سباحة طوله ٢١ مترا، والذي يمكن أن يتحول إلى مساحة أرضية ممتدة بسبب سقفه المتحرك الذي يخفيه تماما.

ويضم المنزل العائلي سبعة طوابق بها سبع غرف للنوم، وجراج سيارات حديث يتسع لثلاث سيارات على طريقة جيمس بوند، تعمل منصاته المتحركة بالريموت التحكم عن بعد.