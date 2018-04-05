مؤشر السوق يواصل الصعود.. و ” نمو ” يتعافى

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر السوق جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 1%، حيث أغلق عند مستوى 7953 نقطة بزيادة 82 نقطة، مواصلًا الصعود التعافي من خسائره.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 5.6 مليار ريال، وسط عدد أٍهم متداولة بلغ أكثر كم 299 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 125 ألأف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 128 شركة، فيما أغلقت أٍهم 51 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” سبكيم العالمية ” ارتفاعات اليوم بنحو 6% عند 22.98 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، كما تقدم سهما ” سابك ” و ” مصرف الراجحي ” بأكثر من 2% عند 117.20 ريال و 77.80 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم ” الصحراء، ينساب، المجموعة السعودية، المتقدمة، بتروكيم، البحري، واتحاد اتصالات ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و4%.

في المقابل، تصدر سهم ” الكابلات ” تراجعات اليوم بنحو 4% عند 9.79 ريال، وتراجع سهم ” السعودي الفرنسي ” بأكثر من 2 % عند 29 ريالًا.

كانت أسهم شركات ” دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الجزيرة، وسابك ” هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ” سابك، الإنماء، دار الأركان، الراجحي، وكيان السعودية ” هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” ، اليوم مرتفعًا 34.54 نقطة ليقفل عند مستوى 2913.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 927 ألف ريال، وسط عدد أسهم متداولة بلغ أكثر من 43 ألف سهم تقاسمتها 130 صفقة.