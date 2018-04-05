حملة موسعة لإزالة التعديات على الممتلكات العامة بـ ” الخبر “

نايف السالم(صدى):

تعاونت بلدية محافظة الخبر، مع الشرطة مؤخرًا، وقامت بحملة واسعة؛ لإزالة التعديات على الممتلكات العامة، في المنطقة الصناعية، والتي تأتي استمرارًا لحملة التعديات، التي تقوم بها البلدية؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بشكل دائم.

وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية الخبر، المهندس سلطان الزايدي، أن الحملة؛ تهدف لإزالة التشوهات البصرية، والنظافة العامة بالمحافظة، إضافة لإزالة جميع مخالفات التعدي.

وأشار ” الزايدي ” إلى أن الحملة شملت 12 موقع، وتم تنفيذها بالتعاون مع شرطة المحافظة، محذرًا من إعادة أي تعد، من قبل أصحاب المخالفات، مرة أخرى لأي موقع.

وكانت أبرز التعديات، هى:

– مظلات السيارة.

-الحواجز الموضوعة على الشوارع والأرصفة.

– البرتبلات.

-الخيام الموجودة في الأراضي والساحات الفضاء.

– اللوحات الإعلانية المخالفة، والتي تم تركيبها بدون ترخيص.