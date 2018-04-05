أول تعليق للمتهم في قضية ” معنفة أبها ” : تم تزييفها من أعداءه

أبها(صدى):

خرج المتهم في قضية معنفة أبها، ماجد مانع عمير، في أول تعليق له على واقعة التعنيف التي هزَّت أرجاء المملكة خلال الأيام الماضية، نافياً حدوث الواقعة من أساسها.

وأكد ” عمير ” أنه وزوجته يعيشان حياة سليمة وسعيدة، مشيراً إلى أن زوجته تم عرضها على أخصائية اجتماعية ونفسية وصدر تقرير طبي حيالها وكلها أثبتت عدم تعرضها لأي تعنيف.

وأرجع الأسباب إلى أن هناك أشخاص لهم أهدافاً ضده شخصياً، وتخدم تيارات معنية، عمدت تزييف مثل هذا المقطع، مشيراً إلى أنهم ذهبوا إلى اتهام جهات حكومية ومسؤولين بأنهم يغطون على القضية.

كما رَّد ” عمير ” على القائلين بأن امراة أخرى هي التي تم عرضها على الأخصائيين وتم الكشف عليها، قائلاً : ” نحن في 2018، انتهت الفوضى ” ، مؤكداً أنه تم مراقته وزوجته من قبل دورية إلى مستشفى عسير المركزي بدءاً من المنزل إلى الشرطة حتى وصلنا للمستشفى، وذلك وفقاً لصحية ” عكاظ ” .

يذكر أن التسجيل الصوتي لمعنفة في أبها، كان قد أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، وقد تدخلت وزارة العمل للعثور على المرأة الموجودة في المقطع، وبالفعل تم التوصل إليها وتم الكشف عنها.

وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسماً تحت عنوان ” ماجد مانع عمير معنف زوجته ” أفادوا فيه بتورط مسؤولين بإمارة عسير في التغطية عليها.