بالفيديو.. أحلام تتحدى شمس الدين باشا وتتراجع عن مقاضاتها للفتاة

نورة الشهري(صدى):

عادت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، لتردّ من جديد على إتهام متسابقة برنامج ” ذا فويس ” ، وذلك في مداخلة هاتفية عبر إذاعة ” موزاييك ” التونسية.

وقالت أحلام : ” أن تأتي إنسانة تركت بلدها وأهلها لتشارك في برنامج وتثبت موهبتها، واقوم أنا برفضها لأنها بدينة، فهذا أمر لا يعقل ” .

واستغربت أحلام الجدل حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها ولجنة التحكيم لم يلتفّوا للمشتركة، أي خلال غنائها لم يروها أن كانت بدينة أم لا.

ونفت المعلومات التي تشير إلى أن لجنة التحكيم تشاهد مقاطع فيديو للمشتركين قبل تقدمهم لمرحلة ” الصوت وبس ” .

وختمت بقولها أنها لن تقاضي هذه الفتاة، بل ستقاضي الفنان شمس الدين باشا.