بالفيديو.. فرحة عارمة تسيطر على رجل يمني لحظة سقوط أمطار الجليد بالمملكة

فهمي محمد(صدى):

عبر مقيم يمني عن فرحته وسعادته بتساقط الجليد والأمطار على أرض المملكة ، حيث ظل يلعب بالثلج مثل الأطفال الصغار من شدة الفرح، ويبني أشكال مختلفة من الثلج.

حيث ظهر الرجل في الفيديو، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعبر عن فرحته ورغبته في اصطحاب الجليد المتساقط في سيارته إلى اليمن، مؤكدًا أن المملكة بلد الخير والعطاء.