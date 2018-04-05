التأمينات: نعامل المشترك المفقود أو الغائب معاملة المتوفى

علي القحطاني(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تعامل المشترك المفقود أو الغائب معاملة المتوفي، مطالبة عائلته بتقديم مستند رسمي يثبت فقده في حادث يغلب عليه الهلال داخل أو خارج المملكة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن عائلة المفقود يجب أن يتقدموا إلى المحكمة المختصة باستصدار حكم باعتباره ميتاً، مؤكدة أنها ستنفذ هذا الحكم.

كما شدَّدت المؤسسة، على أنه في حال فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش، فإن هذه القواعد ستطبق عليه كذلك إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.