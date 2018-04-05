بالفيديو.. امرأة تتدخل للفصل بين رجلين في حلبة مصارعة

لندن(صدى):

حققت الشرطة البريطانية في لقطات تعرض رجل للضرب داخل حلبة مصارعة بصالة ألعاب رياضية.

حيث هاجم مالك الصالة الرياضية ومدرب اللياقة البدنية أحد العملاء بضربة رأس قوية أسقطته أرضا ثم انهال عليه بالضربات واللكمات.

وظهر الرجلان يتحدثان قبل مهاجمة أحدهما للآخر حتى تدخلت امرأة للفصل بينهما.