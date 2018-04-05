استمرارا لثورتهن.. إيرانيات يخلعن الحجاب في معقل رجال الدين

طهران(صدى):

امتدت ثورة الفتيات الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري لتطال مدينة قم، معقل رجال الدين الإيراني والتي تضم المعاهد والمؤسسات الدينية؛ حيث قامت فتاتان بخلع الحجاب أمام مجمع سياحي بالمدينة.

ومن الجدير بالذكر، أنه اندلعت منذ ديسمبر 2017، احتجاجات من الإيرانيات ضد الحجاب الإجباري، والذي تفرضه السلطات منذ عام 1979؛ بينما قضت محكمة إيرانية بالسجن لمدة عام ضد فتاة انضمت لتلك المظاهرات، الأمر الذي أججها تعاطفًا مع الفتاة، وأدى إلى ازديادها في البلاد.