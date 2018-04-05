” التنمية الإجتماعية ” يقيم دورة بتصميم برنامج Proshow Producer بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

أقام مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة (القسم النسائي ) دورة التصميم في برنامج Proshow Producer يوم الأربعاء الموافق 18 رجب لعام1439هـ لمنسوباته في القسم النسائي.

وهدفت الدورة إلى تمكين الموظفات من صناعة أفلام الفيديو ودمج الصور والأصوات وإضافة النصوص والانتقالات والمؤثرات إليها و التدريب على أهم أدوات وقوائم البرنامج و بكيفية إستيراد الأفلام والصور والأصوات الى البرنامج وطرق حفظ الملفات وتصديرها عند نهاية المشروع بشكل نهائي .

قدمت الدورة الأستاذة هنادي محمد حج قشقري من خلال عرض مرئي ومحاور مختلفة منها (التعريف ببرنامج البرشو و بأهم أدوات وقوائم تشغيل البرنامج كما قدمت شرح تفصيلي لكيفية صناعة الفيديو وكيفية دمج الصور وإضافة النصوص والتعريف بطريقة الحفظ والإستيراد ).

وقدا أبدى المتدربات تفاعلا كبيراً خلال الدورة والذي بلغ عددهن 30 موظفة .