بالصور.. اكتمال وصول المجموعة 12 من ضيوف الملك سلمان للعمرة للمدينة

سعيد العجل(صدى):

اكتمل وصول المجموعة الثانية عشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العام للبرنامج،والبالغ عددهم (178) شخصية إسلامية ممن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ يحفظه الله ـــ باستضافتهم من (15) دولة أوربية .

وأعرب الضيوف عقب الوصول عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة، منوهين بتميز الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وصولهم للمملكة .

من جهته رحب الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج بالضيوف، متمنياً لهم عمرة مقبولة وإقامة طيبة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الضيوف ينتمون إلى (15) دولة من قارة أوروبا هي: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا الاتحادية، وفرنسا، وهولندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، والنرويج، وسويسرا، وإيطاليا، والبرتغال، وفنلندا، والدنمارك، واليونان.

وأكد ” المدلج ” أن أمر خادم الحرمين الشريفين ـــ أيده الله ـــ باستضافة هذه المجموعة يؤكد أهتمام وحرصه بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، كما يسجد السعي الدؤوب والحثيث لتقوية أواصر العلاقات الودية بين المسلمين شعوباً وحكومات.

وأوضح المدلج أن الأمانة العام للبرنامج قد أعدت لهذه المجموعة برنامجاً ثقافياً متنوعاً في المدينة المنورة يتضمن عقد عدد من الملتقيات والندوات يأتي في مقدمتها لقاء مفتوح مع فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي، إضافة إلى زيارات لمعالم المدينة التاريخية كمسجد قباء وغيره، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض أسماء الله الحسني.

مما يذكر أنه بوصول الدفعة الـ12 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصل عدد من تمت استضافتهم منذ انطلاقة البرنامج إلى 2600 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم.