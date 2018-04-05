منطقة عربية أخرى تدخل ضمن الاحتلال تركي

أنقرة(صدى):

تصرّ السلطات التركية على احتلال الأراضي العربية في سوريا، فإلى جانب سيطرتها على منطقة عفرين شمال سوريا، وتهديدها باحتلال سنجار العراقية، تلوح تركيا باحتلال تل رفعت بريف حلب الشمالي.

وصرَّح المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، بأن قوات بلاده ستتدخل في منطقة ” تل رفعت ” بريف حلب الشمالي بسوريا على غرار “عفرين”.

وقال ” بوزداغ ” خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات التركية، اليوم الخميس: ” النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة ” تل رفعت ” أيضًا ” .