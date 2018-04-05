منطقة عربية أخرى تدخل ضمن الاحتلال تركي
تصرّ السلطات التركية على احتلال الأراضي العربية في سوريا، فإلى جانب سيطرتها على منطقة عفرين شمال سوريا، وتهديدها باحتلال سنجار العراقية، تلوح تركيا باحتلال تل رفعت بريف حلب الشمالي.
وصرَّح المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، بأن قوات بلاده ستتدخل في منطقة ” تل رفعت ” بريف حلب الشمالي بسوريا على غرار “عفرين”.
وقال ” بوزداغ ” خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات التركية، اليوم الخميس: ” النهاية اقتربت بالنسبة إلى منطقة ” تل رفعت ” أيضًا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45135 ] نشر منذ 1 ساعة
الوطن العربي اصبح فريسه بين براثن الدول الكبرى ,,
,, وحتى الحصاني مثل تركيا وإيران تدور لها عن حصص من الفريسه ,,
ماستر1[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
منقووول-
الامين العام للامم المتحده غونتيريش زفت القضايا الدوليه مكان بحثها ومناقشاتها بالامم المتحده وفى مجلس الامن الدولى وليس فى استانا ولا فى استنبول على ابو سنسفيل اميركا اللى جلبتك وعينتك لتلعب من خلالك بالامم المتحده باسم مبعوث خاص من على شاكلة الجزمه ديمستورا المطلوب معك دوليا بالمحكمه الامميه لجرائم الحرب التى هى على وشك الاعلان عنها قريبا–
جاء ذلك فى بيان دولى صدر عن
الامم المتحده-
المفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده
مجلس الامن الدولى
واعتمدالبيان الدولى سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس لمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر المايستروالمستقل
السيد—
وليد الطلاسى–
من هنا تفضلو–
فقد ذكر المصدر فى البيان الاممى الصادر دوليا تاكيد سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المؤسس لمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا سيادة امين السر المايستروالكبير
السيد—
وليد الطلاسى–
والذى اكد فى بيانه حسب المصدر بالامم المتحده بان مهزلة الحرب البارده او الحاده بين اميركا وروسيا او غيرهم ليس مكانها بالامم المتحده بل يضربون بعضهم البعض بالسلاح النووى وبستين مليار داهيه-
واضاف المصدر مما جاء فى البيان الاممى بان الامين العام غونتيريش زفت يتم العبث به من خلال الولايات المتحده الامريكيه التى تقوم باستغلال الامين العام لتبعث هى مبعوثيها باسم الامين العام بالامم المتحده من امثال الهلفوت ديمستورا واخرون غيره ممن يتواجدون بالمناطق الساخنه وسط النزاعات الدوليه وباسم مبعوث خاص وباسم مبعوث الامين العام للامم المتحده الخاص فلا توجد صلاحيات للامين العام المعين بالامم المتحده سوى البحث فى عقد اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده ومتابعة القرارات الصادره عن الامم المتحده سواء بالتصويت او بالقرارات المتخذه من الدول بالامم المتحده وليس مجلس حقوق الانسان الحكومى فالامين العام هنا وكانه لايعلم بان الامم المتحده لاتقبل بوجود حكومات حقوقيه فالحكومات دوما تحت مجهر الرقابه الحقوقيه المستقله بالامم المتحده اما ان نجد ديمستورا يمتنع عن ترك مهمته فى سوريا ويصبح الصعلوك وكانه فوق قرارات الامم المتحده والدول فملعون ابو ديمستورا على ابو سنسفيل ترامب قبله على ابو بوتين زفت وغونتيريش قبل الجميع–
نعم-
فالجمعيه العامه للامم المتحده هى ليست مليشيا ولا هى حديقه خلفيه لاميركا ولاغيرها لتعبث بها وبالصعلوك غونتيريش فى اخطر القضايا والصراعات الدوليه والامميه وبالمناطق الساخنه بالعالم–
الى ان وجدنا روسيا وايران وتركيا يبحثون الشان السورى تاره فى استانا واخرى فى استانبول باسم انهم الدول الضامنه–
ضامنة ايه وكلام فارغ ايه-
ونجد على الجهه الاخرى ترامب زفت وهو يلعب باسم انسحاب هلافيته بالجيش الامريكى من سوريا او ينال اربعة مليارات دولار من النظام السعودى–
بينما الامم المتحده والهلفوت المعين غونتيريش زفت يتفرج على تلك المهازل واسمه محسوب على الامم المتحده كامين عام اوجدته اميركا كما اوجدت من قبله المجرم التافه بان غى موون والذى اعلن ان لاداعى لاميركا ان تنال الشرعيه للحرب التى تقوم بها باى مكان بالعالم باسم الحرب على الارهاب ولذلك هو مطلوب لمحكمة جرائم الحرب حتى وان تم التوصل الى مقر جديد للامم المتحده—
اذ انه مازال امر العبث الصهيو اميركى والروسى والصينى وغيره بعقد المؤتمرات خارج اطار الامم المتحده ومجلس الامن الدولى ونسف الشرعيه الدوليه لصالح كم طاغيه صعلوك وهلفوت مايساوى الجزمه هو ودولته كانت دوله عظمى او غيرها–
فلقد تم هنا العبث الاجرامى الخطير على الامن والسلم الدوليين بتهميش الامم المتحده والشرعيه الدوليه حتى اصبح نقاشات وقرارات مجلس الامن الدولى مجرد هرطقه وتجاذب اطراف الكلام مع حكام الدول الصعاليك والذين نراهم فى ظل الصعلوك الامين العام غونتيريش زفت وقد اصبحو هؤلاء الحكام الحثالات والتافهين فعلا يقومون اليوم وبكل اجرام وطغيان بالعبث فى الدساتير وكلا يعلن من نفسه وحزبه الواطى بانه سيحكم الدوله للابد بتغيير مواد الدستور والقوانين وعلى هوى ومزاجية هؤلاء الطواغيت الهشين التافهين-ليحكمو للابد وبسلطات مطلقه بمجرد وضع التغييرات التى يقوم بها هؤلاء الحكام الواطين ابناء الواطين-
ومطلوب ان تبقى الجمعيه العامه للامم المتحده كمتفرج على جنون ترامب وصعلكته هو وبوتين وباقى الزعماء المنهاره شرعيتهم دوليا ومحليا داخل دولهم-
فما على كل هلفوت حاكم سوى ان ياتى بتافه له صورى كمنافس له بالانتخابات ويلعب بالاعلام وباجهزة المخابرات القمعيه ليتم اعلان فوز الرئيس ديموقراطيا وبالاونطه حيث تتم اعلان النتائج المزوره وفوز الهلفوت الحاكم بالانتخابات رغم انف الشعب وفرض الامر الواقع باسم الديموقراطيه والتى تنهار اليوم بشكل خطير جدا ومتسارع بتداخل الاختصاصات بين الحكومات والبرلمانات فلا هناك فصل فعلى بين السلطات ولاتداول سلطه بين الاحزاب والتى يجب ان لاتكون من ضمنها اى احزاب دينيه لامسيحيه ولايهوديه ولااسلامويه ولامذهبيه ولاطائفيه ولازفتيه–
وعندما يتم تزوير الانتخابات ويتم اعلان الرئيس الضروره والذى يوصف بانه شعبوى او ثورنجى وهو فى الحقيقه مجرد سنكوح ابن سنكوح فتتدخل اميركا واوروبا هنا لتبارك اميركا وروسيا او اوروبا والدول الاستعماريه للعميل الواطى الحاكم الضروره التابع لهم ومن يحقق مصالحهم التى هى قد اصبحت عنده وتحت قبضته بالتزوير وبالقمع للشعب والذى هو يعتبر حويكم هلفوت عميل لاشرعيه له لاديموقراطيا ولاانتخابيا سوى الاعلان بالاعلام او من خلال هيئه او لجنه تسمى هيئة الانتخابات العليا وهى من نفس الحزب ومكونه من ضباط المخابرات فتعلن النتيجه بفوز الرئيس الصعلوك بنتيجة الانتخابات–وبلا رقابه دوليه ولاغيرها–
مع الصمت وتمرير كل تلك المهازل على المجتمع الدولى والشرعيه الدوليه والتى يمثلها اليوم هلفوت اسمه غونتيريش زفت وهو مثله مثل باقى الاعضاء الصعاليك الحكوميين بمجلس الاونطه الحكومى المسمى مجلس حقوق الانسان والذى تعبث به اميركا كما تعبث بذراعها المنكسر والمتمثل ببقالةهيومان رايتس ووتش والامنيستى الذراع الحكومى البريطانى ايضا وفيدراليات فرنسا وجنيف وهلم جرا-
واللعب هنا اليوم لم يعد اعلاميا وفضائيا وحكوميا فقط لابل وصل الامر للشرعيه الدوليه والامم المتحده وحقوق الانسان العليا المستقله ووضع امير حكومى كحقوقى ومفوض جعلته اميركا سامى لكى لاتتم ادانة اسرائيل بالامم المتحده بحقوق الانسان وبكل استقلاليه-
من هنا اصبح الامين العام غونتيريش زفت مطلوب لمحكمة جرائم الحرب والاباده والتهجير والاختفاء القسرى فهو يعرف جيدا جدا ان الحرب العالميه الاولى والثانيه انما انتهت بالعهدين القديم والحديث بعد القبول لاى امير او حكومه او جنرال او اى فرد تتلاعب به الحكومات والاحزاب اعلاميا وفضائيا باسم ناشط حقوقى ولاالعبث باسم خبراء حقوقيين بالامم المتحده ولاباسم محامون دوليين كل تلك المهازل ممنوعه بموجب القانون الدولى والشرعيه الدوليه–
ووسط الصمت من الامين العام وخضوعه وقبوله بتلك الجرائم الخطيره التى تقوم بها الدول بالامم المتحده وعلى راسهم اميركا هاهو الامن والسلم الدوليين قد اصبح على حافة الهاويه-واصبحت النزاعات تتم مناقشتها خارج اطار الشرعيه الدوليه وبعيدا عما تقرره الامم المتحده ومجلس الامن الدولى –
واليوم امام العالم خياران لاثالث لهما فاما جلب هؤلاء المطلوبين وهم مسؤولين محددين ومنهم الامين العام الحالى غونتيريش ان لم يقدم استقالته فورا فيتم تقديمه للمحكمه الامميه ومعه المدعوديمستورا وبان غى موون الامين العام السابق واخرون ليبقى امر السلم العالمى والدولى قائما ويتم ايضا هنا كما جرى التوجيه سابقا من قبل سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى المستقل لحقوق الانسان والمؤسس التاريخى الاول لمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر المايستروالمستقل
السيد—
وليد الطلاسى–
بتعليق عضوية اى دوله تقوم بعقد مؤتمرات خارج اطار الشرعيه الدوليه كما تفعل روسيا وايران وتركيا باستانا او فى استانبول –
ماذا والا –
فانه الفوضى والاضطراب العالمى والاممى والحروب المدمره والمروعه للبشريه على كوكب الارض بسبب مصالح شراذم وزمر طاغوتيه ارهابيه تحكم الدول لابد من اجتثاثهم قبل ان يدمرو دولهم اولا ودول العالم وشعوبه-
هذا وقد اختتم المصدر ما جاء فى البيان الاممى الدولى الصادر والمعتمد عن مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر المايستروالمستقل
السيد—
وليد الطلاسى–
انتهى –
الامم المتحده
مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل والمؤسس للمفوضيه الساميه العليا الامميه لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده –
المفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان مستقله امميا ودوليا
مجلس الامن الدولى
معتمد من مكتب سيادةالمراقب الاعلى الدائم المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر السيد
وليد الطلاسى
امانة السر2221 معتمد دوليا للنشر–571ج
الرياض
مكتب ارتباط دولى 6551 ن6د تم سيدى –
مكتب حرك 554د منشور دولى سيدى-
28664ك–
نسخه للدول الاعضاء بالامم المتحده –
نسخه للدول بمجلس الامن الدولى-
نسخه لوكالات الانباء العالميه والدوليه-
ننسخه لمحكمة العدل الدوليه بلاهاى-
نسخه للادعاء العام بالجنائيه الدوليه
نسخه خاصه للصفحه الامميه بالفيسبوك التابعه للرمز الاممى الكبير صفحة الثائر الحقوقى العالمى المستقل–
5339ظ–
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