معهد كوري يبتكر روبوت قاتل يهدد البشرية بالخطر

سول(صدى):

باتت أفلام الخيال العلمي وما يحويه بعضها من روبوتات خارقة، قابلًا للحدوث على أرض الواقع، حيث يعمل معهد في كوريا الجنوبية على تصنيع “روبوتات قاتلة ” ، وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال الأنظمة الدفاعية وصناعة السلاح.

وأثار هذا النوع المخيف من الروبوتات الذعر، مما دفع 50 أكاديمي من 30 دولة عاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، لمقاطعة معهد كوريا المتطور للعلوم والتكنولوجيا، وشركة “هانوها سيستمز”، وببروا ذلك بأن الشركتين تنتويان تطوير أسلحة فتاكة. “.

فيما نفى رئيس المعهد سونج شول شين، البدء في تصنيع روبوتات قاتلة وأعرب عن انزعاجه بسبب هذه الشائعات، ويذكر أن مصنع ” هانوها ” من أكبر مصانع السلاح في كوريا الجنوبية، قام بتصنيع القنابل العنقودية المحرمة دوليًا