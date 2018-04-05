بالصور.. شرطة الرياض تشارك في معرض ” آمن “

سعيد العجل(صدى):

سجلت شرطة منطقة الرياض ممثلة بقوة المهمات والواجبات حضوراً بمعرض (آمن) في عامه الثالث الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمقام بالمعهد العلمي بمحافظة الدرعية من خلال جناحها الذي تضمن عرضاً لمنجزاتها الأمنية والتجهيزات الميدانية وساهم في غرس القيم والمفاهيم في جوانب أمنية عدة أبرزها الأمن الفكري والسلوكي ، وأطلع صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء على محتوياته خلال جولة قام بها في المعرض.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة منطقة الرياض حريصة على المساهمة بشكل فعال وملموس في الفعاليات والمعارض ، عطفاً على ما تبذله من جهود وما تحققه من منجزات تأكيداً على دورها في التوعية الأمنية بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية.