الأهلي يطالب بحكم أجنبي في مباراته أمام الهلال

ماجد الأشرم(صدى):

أكد نائب رئيس النادي الأهلي طارق الكيال، اليوم الخميس، على رغبة النادي بحكم أجنبي من النخبة المميزين من خارج المملكة لإدارة المباراة أمام نادي الهلال يوم السبت القادم.

وأوضح ” الكيال ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن إدارة النادي تقدمت بطلب للاتحاد السعودي برغبتهم السابقة، كما طالبت بعدم تعيين رئيس لجنة الحكام مارك كلاتبيرغ لهذه المباراة.

ويواجه الهلال نادي الأهلي في الدورة الـ25 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين، يوم السبت المقبل، في تمام السابعة و40 دقيقة بتوقيت المملكة.