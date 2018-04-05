تكريم سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد في احتفالية يونارتس قديم وجديد

أماني الغامدي(صدى):

تعقد منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، وبالتعاون مع لجنة أبناء فناني الزمن الجميل، احتفالية دولية لتوزيع جوائز ” يونارتس قديم وجديد ” في دورتها الثانية بحضور نجوم الوطن العربي.

ويأتي على رأس هؤلاء الفنانين العرب سيدة الشاشة الخليجية الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” ، وكثير من الفنانين مثل الفنان الأردني إياد نصار والفنانة الأردنية عبير عيسى والمطرب اليمنى أحمد فتحى والمنتج الكويتى باسم الأمير والفنان السودانى محمد صالحين.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف حسن البارودي، رئيس لجنة أبناء فناني الزمن الجميل، أنه سيتم منح التكريم لهذه الجوائز بأسماء فناني الزمن الجميل لكل فنان ويعلن عن اسمه فى الاحتفالية، حيث تم اختيار هؤلاء الفنانين من خلال لجنة خاصة بالمنظمة الاحتفالية تقام في السابعة مساءً السبت 7 أبريل بفندق هيلتون wtc مركز التجارة العالمي.