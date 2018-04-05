بعد تحول مشروع إنشائي لبحيرة.. أمانة جدة تحمل ” المالك ” المسئولية

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة محافظة جدة، بتحميل مسؤولية أي وفيات، قد تحدث بأحد المشاريع الإنشائية، لمالك مبان قيد الإنشاء، بشمال جدة؛ وذلك بعد أن تجاهل صاحب الموقع الشهير، إنذرات الأمانة.

وفيما يتعلق ببحيرة حي ” حراء الشهيرة ” ، والتي ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت مياه جوفية حول إحدى المواقع، وتحولت إلى بحيرة كبيرة، أوضحت الأمانة بأنه تم إشعار مالك الموقع، بـ 4 إشعارات نظامية، لكن لم يتم التجاوب والمراجعة من قبل الشركة ” المقاول ” .

كما ذكرت الأمانة، أن الموقع حسب الصور المتداولة ” مسور ” ، وقد شرع مالكه في البناء،كما يتضح بأن الموقع، قد تم الحفر فيه؛ للبدء في أعمال البناء، وقد ظهرت للمالك مياه جوفية، وفي مثل هذه الحالات يجب التعاقد مع شركات متخصصة لعملية التجفيف والتدعيم، كما هو معمول به نظامًا.

وعلى صعيد آخر، رد مدير وحدة أعمال جدة، المهندس محمد بن أحمد الزهراني، بشركة المياه الوطنية، قائلًا: ” إن شركة المياه الوطنية، ليس لها علاقة بهذا الأمر، كون موقع البحيرة مشروعًا عقاريًا خاصًا ” .