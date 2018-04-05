بالفيديو.. اختراع أول روبوت لنقل الأوزان الثقيلة
اخترع العلماء روبوت صغير الحجم، يعمل بتقنيات فريدة، فرغم اعتماده على 4 محركات كهربائية صغيرة، إلا أنه يتمكن من جر أوزان ضخمة.
حيث نشرت شركة ” Trailer Valet ” الأمريكية أول مقطع فيديو للروبوت الفريد من نوعه، الذي يستطيع جر أوزان ثقيلة جدًا قد تصل إلى أطنان.
ويحتوى الروبوت على إمكانية اللف بزاوية 360 درجة، كما سيتم طرحه في الأسواق قريبًا بـ 3 نسخ، وسيتراوح سعره من 2000 دولار وحتى 4100 دولار، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
اختراع شاحن بطاريته احتياطي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
كثيرا من الناس تتعطل سيارته ويحتاج الى اشتراك وجلب يساره ولا يعلم عن نفاذ البطارية الابتكار هو جهاز احتياطي يقوم بتشغيل السياره مباشره وعدم انتظار احد أو مساعده من احد ثم يقوم باستبدال البطارية في اَي محل اذا احتاج تغييرها أو شحنها المهم تشتغل له السياره بجهاز خاص معد لمثل هذه الضرورات