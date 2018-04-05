بالفيديو.. اختراع أول روبوت لنقل الأوزان الثقيلة

واشنطن(صدى):

اخترع العلماء روبوت صغير الحجم، يعمل بتقنيات فريدة، فرغم اعتماده على 4 محركات كهربائية صغيرة، إلا أنه يتمكن من جر أوزان ضخمة.

حيث نشرت شركة ” Trailer Valet ” الأمريكية أول مقطع فيديو للروبوت الفريد من نوعه، الذي يستطيع جر أوزان ثقيلة جدًا قد تصل إلى أطنان.

ويحتوى الروبوت على إمكانية اللف بزاوية 360 درجة، كما سيتم طرحه في الأسواق قريبًا بـ 3 نسخ، وسيتراوح سعره من 2000 دولار وحتى 4100 دولار، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.