إن أكرمت اللئيم تمردا.. مطالبات بعزل البدو تحت شعار ” وطن بلا بدوي “
تخرج مواقع التواصل الاجتماعي علينا كل يوم بقضية ومطلب جديد دون تحديد مصدر هذه المطالب، والتأكد من صحة القضايا المنتشرة من خلاله.
وفي أحد القضايا التي يناقشها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هي ” البدو السعودي ” ، حيث تصدر وسم ” حملة وطن بلا بدوي ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بين مؤيد ومعارض لتشتد حدة المناقشات والمطالبات.
واشتدت المطالب في الوسم على عزل البدو في أماكن مخصصة لهم تكون بعيدة عن الحضر، ما أثار غضب المغردين السعوديين مؤكدين أن البدو هم أساس المملكة وسكانها الأصليين وأن هذا الوسم هدفه الفتنة وتفرقة أبناء الوطن.
ولقن الشباب السعودي المصادر الخفية الواقفة وراء هذا الوسم درسًا قاسيًا، تحت شعار ” كلنا سعوديين فقط ” ، مؤكدين أن البداوة ليست نسبًا أو قبيلة بل هي طريقه عيش وحياة يختارها الإنسان فيحيا بالصحراء و يتفرغ لتربية المواشي و الاهتمام.
وقال أحد المغردون ” الدولة توحدت بالدين ثم ابن سعود و القبائل… حتى خريطة المملكة الجنوب لقبائل قحطان وغامد وزهران ومالك وغيرها، نجد والشمال، شمّر وعنزه والشرارات… نجد مطير وعتيبه وتميم، غرب حرب وجهينه وشرق هواجر وخوالد وغيرهم…بس بالوقت الحالي.. كلنا سعوديين فقط فقط فقط ” .
كما أكد آخر أن الدين الإسلامي بريء من هذه العنصرية، مغردًا ” الله يقلع العنصريه الدين نبذها يهمج البدوي والحضري وجميع الأطياف المقياس بينهم التقوى (إن اكرمكم عند الله اتقاكم) ” .
وغرد آخر ” ذا قصدكم بالبدو القبائل والسعوديين الأصل فهم من يدافعون عن الوطن على الحدود وبجميع القطاعات العسكرية بينما من اخذوا الجنسية قاعدين يحاربون البلد وابناءه ويستنزفون اقتصاده واستقدام ملايين من الأجانب واستيراد واحتكار وبيع البضائع المغشوشة ” .
وحذر المغردون أصحاب النفوس الضعيفة من الإنخراط وراء هذه الدعوات الهادفة لتفرقة أبناء الوطن وبث الكراهية والعنصرية بينهم، حيث قال أحد المغردون ” من رفع هذا الهشتاق يريد الفتنه لنا و في الوطن يجب محاسبته فورًا . نحن ابناء البلد بدو وحضر.. كلنا يد وحده لأعدائنا ” .
همس[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهذه المطالب ليش مالهم البدو !
محمد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشيد بهذه المطالب سعوديون فقط
المر[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 1 ساعة
البدو هم الاساس المملكه 90 في الميه سكانها بدو وقبائل هم اللي بنوها وعمروها بلاعنصريه نتنه
الحربي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل طرد البدو يطرد طرش البحر ودخلا ع هذا البلد
وتاكدوا ان هذي فتنه ولا يجب نشرها
qlq[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 1 ساعة
فديت تراب السعودية بلد العدل والقانون والشريعة والسواسية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45135 ] نشر منذ 1 ساعة
وغرد آخر ” ذا قصدكم بالبدو القبائل والسعوديين الأصل فهم من يدافعون عن الوطن على الحدود وبجميع القطاعات العسكرية بينما من اخذوا الجنسية قاعدين يحاربون البلد وابناءه ويستنزفون اقتصاده واستقدام ملايين من الأجانب واستيراد واحتكار وبيع البضائع المغشوشة ” .
,, هذا هو الكلام الصحيح ,,
,, وياليت يشلون يد من كتب هذا الهاشتاق ، ويعزر به اشد تعزير ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، الْحَمْد لِلَّه – عزّ وجلّ ⬅️ أنا : حربي ➡️ من قبيلة حرب العظيمة 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
أفتخر وأعتز بهويتي القَبَليَّة ✌🏻 الحربي ✌🏻 وخشمي يطاول عنان السماء ✌🏻 من الفخر والعزّة ✌🏻✌🏻
وثابت في هَذِه الحَيَاة الدُنيا بكلّ ما أتاني اللَّه – عزّ وجلّ من قوّة وعزم 💪🏻🤛🏻👊🏻✌🏻ولا يُمكن لأي
كائن – كائنا من كان ⬅️ أن يسلب أو يُحاول مجرّد المحاولة أن يغيّر عاداتي وتقاليدي القَبَليَّة
العظيمة ✌🏻 لأنني راسي وشامخ كالجبال الرواسي ✌🏻✌🏻🌪🌪🌪 بعزم وقوة 🌪🌪🌪
إلى أن تفيض رُوحِي إلى بارئها 💪🏻✌🏻✌🏻 الحَيَاة أعيشها بقراري وبطريق من إختياري ✌🏻✌🏻✌🏻
بدوي وحربي ⬅️⬅️⬅️ وأفتخر ➡️➡️➡️ بدوي وحربي ✌🏻✌🏻✌🏻
مَع وافر المحبة .
عهود الراشد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
البدو هم الأصل والفصل ، وهم الاوفياء وهذا وطن لنا جميعا أما الحاقدين الذين يريدون ازالة لحمه هذا الوطن من أين هم ، نحن بدو ونعتز ببداوتنا ، وأكثر سكان الخليج بدو ، الكرم والطيب والوفاء عنواننا .
الظامي[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 1 ساعة
دعوها فانها منته
ماستر1[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 56 دقيقة
اى نعم هذا لان الصراع الاممى الكبير الاعلام يخفيه فبالامس كان اللعب على وتر الاقليات وسنه وشيعه واليوم اتى اللعب على وتر حضرى وبدوى هنا دور الاعلام خطير للتصدى لتلك الاختراقات المعروف من اين هى قادمه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذا الكلام من ناس حقودة تريد الايقاع
بين ابناء المملكة …. ونقول لهم خسئتوا
ولعنتوا حيثما كنتوا .
نحن شعب واحد ومصير واحد ..لن تستطيعوا
التفرقة بيننا مهما حاولتوا فموتوا بقهركم .
انا هو انا[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحضر كلها طروش بحر انظر اخر اسمه بدون قبيله
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 34 دقيقة
البدو والحضر بريؤن من هذا الهاشتاق وهذه الفتنه
وانما هذه ثمار حصاد المجنسون ومخلفات الحجاج
الدخلا على الوطن السعودي ،،،
الفتنه نايمه لعن الله من ايقظها ، عليهم من الله مايستحقون
مواطن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياابناء هذا البلد الغالي
اتركوا عنكم الكلام لي مافيه فايده وعن بدوي وحضري
حنا عيال قبائل ونعرف الصح والخطا
وماهماء كانت قبيلتك وماهما كنت انت في النهايه حنا في بلد يحكمه الشريعه الاسلاميه وكلنا عيال تسعه اشهر ونهايتنا حفره متر في نصف متر
يااخوان لاتجعلوا من بعض السفهاء قيمه حنا يد واحده مع حكمنا وعلي الشريعه الاسلاميه ولاتنسون اذ اصبحنا يد واحده يحتار العدو فينا
واتمن ان نكبر عقولنا عن هذا الكلام الفاضي ونتكاتف ونكون يد واحده ونرفع سمعت بلدنا فوق با حضاره وبدوته
ونشكر الله علي النعمته التي نحنوا فيه والامن الذي نعيشه
والله ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي
الحربي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 6 دقائق
البدو والحضران زين على زين
لكن المشكله
الزواج من اجانب أو تزويجهم
ويكون لدى الأجنبي
نية سيئة في استغلال هذا الزواج
أبو جابر11[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 5 دقائق
البدو والحضران زين على زين
لكن المشكله
الزواج من اجانب أو تزويجهم
ويكون لدى الأجنبي
نية سيئة في استغلال هذا الزواج