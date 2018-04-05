إن أكرمت اللئيم تمردا.. مطالبات بعزل البدو تحت شعار ” وطن بلا بدوي “

سمر جمال(صدى):

تخرج مواقع التواصل الاجتماعي علينا كل يوم بقضية ومطلب جديد دون تحديد مصدر هذه المطالب، والتأكد من صحة القضايا المنتشرة من خلاله.

وفي أحد القضايا التي يناقشها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هي ” البدو السعودي ” ، حيث تصدر وسم ” حملة وطن بلا بدوي ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بين مؤيد ومعارض لتشتد حدة المناقشات والمطالبات.

واشتدت المطالب في الوسم على عزل البدو في أماكن مخصصة لهم تكون بعيدة عن الحضر، ما أثار غضب المغردين السعوديين مؤكدين أن البدو هم أساس المملكة وسكانها الأصليين وأن هذا الوسم هدفه الفتنة وتفرقة أبناء الوطن.

ولقن الشباب السعودي المصادر الخفية الواقفة وراء هذا الوسم درسًا قاسيًا، تحت شعار ” كلنا سعوديين فقط ” ، مؤكدين أن البداوة ليست نسبًا أو قبيلة بل هي طريقه عيش وحياة يختارها الإنسان فيحيا بالصحراء و يتفرغ لتربية المواشي و الاهتمام.

وقال أحد المغردون ” الدولة توحدت بالدين ثم ابن سعود و القبائل… حتى خريطة المملكة الجنوب لقبائل قحطان وغامد وزهران ومالك وغيرها، نجد والشمال، شمّر وعنزه والشرارات… نجد مطير وعتيبه وتميم، غرب حرب وجهينه وشرق هواجر وخوالد وغيرهم…بس بالوقت الحالي.. كلنا سعوديين فقط فقط فقط ” .

كما أكد آخر أن الدين الإسلامي بريء من هذه العنصرية، مغردًا ” الله يقلع العنصريه الدين نبذها يهمج البدوي والحضري وجميع الأطياف المقياس بينهم التقوى (إن اكرمكم عند الله اتقاكم) ” .

وغرد آخر ” ذا قصدكم بالبدو القبائل والسعوديين الأصل فهم من يدافعون عن الوطن على الحدود وبجميع القطاعات العسكرية بينما من اخذوا الجنسية قاعدين يحاربون البلد وابناءه ويستنزفون اقتصاده واستقدام ملايين من الأجانب واستيراد واحتكار وبيع البضائع المغشوشة ” .

وحذر المغردون أصحاب النفوس الضعيفة من الإنخراط وراء هذه الدعوات الهادفة لتفرقة أبناء الوطن وبث الكراهية والعنصرية بينهم، حيث قال أحد المغردون ” من رفع هذا الهشتاق يريد الفتنه لنا و في الوطن يجب محاسبته فورًا . نحن ابناء البلد بدو وحضر.. كلنا يد وحده لأعدائنا ” .