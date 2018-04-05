عجوز تعبر المحيط وتنام في العراء لرؤية زفاف الأمير هاري

لندن(صدى):

يُعد حدث زفاف الأمير هاري و ميجان ماركل من أهم الأحداث الذي يهتم بها العالم الآن، مما دفع عجوز لعبور المحيط الأطلسي والنوم ثلاث ليال في خيمة منصوبة في العراء، على أمل رؤية الأمير البريطاني هاري والأمريكية ميجان ماركل في يوم زفافهما.

وقالت دونا ويرنر (66 عاما) من نيو فيرفيلد بولاية كونيتيكت الأمريكية ” أنا بكل تأكيد معجبة كبيرة بكل ما هو ملكي ” .

فبالنسبة لويرنر يكفي أن تحظى بفرصة لتلتقي عيناها بعيني هاري أو تبادل ميجان الابتسامة، وهما متجهان في عربتهما المذهبة إلى كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور يوم 19 مايو، لتدفع ثمن تذكرة الطائرة وتستأجر غرفة بفندق ستستخدمها على الأرجح فقط لدخول دورة المياه أثناء تخييمها في الشارع لثلاثة أيام حتى تضمن موقعا متميزا لمتابعة موكب العروسين.

وتنوي ويرنر أن تضع يوم الزفاف تاجا وترتدي قميصا مكتوب عليه (عروس احتياطية).

وقالت ويرنر بشأن ما يبهرها في كل ما هو ملكي ” الملوك والملكات والقلاع والحلي والحفلات المبهرة.. إنها مثل قصة خيالية ” .

وأضافت ويرنر، أنها متزوجة وربة منزل وأم لثلاثة بالغين ، ومع كل المشاكل في العالم، يكون أمرا لطيفا أن نفكر في أن هذا لا يزال يحدث ” .