بالفيديو.. ملكة إسبانيا تحرج حماتها أمام الجميع

مدريد(صدى):

قضت الأسرة المالكة الإسبانية إجازة عيد الفصح السنوية، في جزيرة مايوركا، وتم التقاط مقطع فيديو يجمع بين الملكة ليتيزيا وحماتها الملكة صوفيا، وبدا في المشهد وجود حالة توتر بين كلتيهما.

وظهرت الملكة الجدة (79 عامًا) في الفيديو الذي لا يتعدى 20 ثانية، وهي تضم حفيدتيها في فخر، وتلتقط معهما الصور، ومرت الملكة ليتيزيا (45 عامًا) أكثر من مرة أمامهم كمحاولة منها لمنع المصور من التقاط صور جيدة.

وحاولت الملكة ليتيزيا الإمساك بيد ابنتها، لإبعادها عن جدتها، لكن الابنة ليونيور دفعت يد كل من الجدة والأم، وظهر على وجه الملك فيليب السادس الارتباك.