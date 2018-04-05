صحة المدينة توضح ملابسات إعفاء طبيبة بأحد المستشفيات

نايف السالم(صدى):

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أنها تواصلت مع إدارة المستشفى التي أعفت طبيبة مسؤولة عن قسم مكافحة العدوي، مبينة أن الطبيبة كانت مكلفة بإدارة قسم الأمراض المعجية وقسم مكافحة العدوى.

وأوضحت إدارة المستشفى أن القرار يهدف إلى فرض تخفيف العبء عن الطبيبة وتوجيه تركيزها إلى العمل المباشر مع المرضى بحكم اختصاصها.

وأشارت إلى أن مدير الشؤون الصحية وجه بإيقاف قرار الإعفاء وما تبعه من تكليفات، مؤكدة على الدور الكبير الذي تقدمه الكفاءات الوطنية في المرافق الصحية بالمنطقة، والمحافظات التابعة لها وحرصها على دعم وتمكين هذه الكوادر.