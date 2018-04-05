أهم الاختلافات بين ناقل الحركة الأوتوماتيكي والمتغير باستمرار CVT

متابعات(صدى):

لأعوام طويلة رأينا منافسة مثيرة للاهتمام بين نواقل الحركة اليدوية والأوتوماتيكية، ومؤخرا ظهر نوع جديد انتشر بقوة على الساحة، ناقل الحركة المتغير باستمرار CVT، ونعرض لكم في هذه المقالة أهم مميزات وعيوب النواقل المتغيرة باستمرار والاختلافات بينها وبين نواقل الحركة الأوتوماتيكية.

النواقل المتغيرة باستمرار تتوسع على حساب النواقل الأوتوماتيكية كل عام، حيث نراها في أشهر الموديلات العالمية مثل هوندا سيفيك ونيسان روج، وقد اشتهرت هذه النواقل الجديدة تحديدا في منتجات صانعات السيارات اليابانية مثل تويوتا وميتسوبيشي وهوندا ونيسان.

مميزات ناقل الحركة المتغير باستمرار

– التحكم في المحرك: مع النواقل المتغيرة باستمرار، لا توجد لحظة تفقد فيها التحكم في حركة سيارتك، حيث يستجيب المحرك على الفور أول ما تضغط على الدواسات، بغض النظر عن عدد المرات التي تضغط فيها، وأول ما تتوقف عن الضغط، سيهدأ المحرك وتتباطأ السرعة.

– كفاءة استهلاك وقود ممتازة: عند تسارع سيارتك من 40 كلم\س إلى 100 كلم\س، يهدأ معدل لفات المحرك بسلاسة، حيث يقوم ناقل الحركة المتغير باستمرار بإعادة ضبط عملية التحول من لفات المحرك إلى العجلات أثناء التسارع بشكل يضمن أقل استهلاك ممكن للوقود.

– قيادة سلسة وآمنة: التغيير بين السرعات هي عملية أيسر وأفضل مع نواقل الحركة المتغيرة باستمرار، حيث ستكون في تحكم كامل في محركك واستهلاكه الوقود، ما يضمن قيادة أكثر سلاسة واستجابة، كما يسمح لصانعات السيارات بدفع القوة إلى العجلات عبر كومبيوتر السيارة لتحسين التحكم والتوجيه، خاصة في الأرض الزلقة.

عيوب ناقل الحركة المتغير باستمرار

– الاهتزاز: يهتز ناقل الحركة المتغير باستمرار أكثر من الأوتوماتيكي، خاصة عند محاولة الوصول لمستويات أداء مرتفعة عقب ترك الجير لفترة مطولة وانخفاض درجة حرارة المحرك.

– سيارتك متصلة على الدوام بناقل الحركة: هي ميزة ذكرناها في الأعلى، ولكن سيعتبرها البعض عيب، خاصة لهواة السيارات الرياضية والتحكم اليدوي.

– التسارع من الصفر إلى 100 كلم\س أبطأ في المعتاد من الناقل الأوتوماتيكي واليدوي.

مع ذلك لنذكر أن ناقل الحركة المتغير باستمرار يمكن اعتباره ناقل أوتوماتيكي أيضا، بنفس أسلوب التحكم، عبر وضع الجير في سرعة معينة وضغطك للدواسة.. الفارق بين الاثنين ستلاحظه أثناء تجربتك المباشرة لسيارة بناقل متغير باستمرار، حيث ستشعر بأن محركا أزليا يتسارع بدلا من “القفزات” التقليدية بين السرعات، والتي تعودنا على سماعها في السيارات الأوتوماتيكية.

وفي النهاية كل فرد وله ذوقه واهتمامته الخاصة التي ستدفعه إلى تفضيل واحد من نواقل الحركة تلك.. ونذكر لكم أهم السيارات المزودة بنواقل الحركة المتغيرة باستمرار لتلاحظوا مدى انتشارها:

نيسان ألتيما

نيسان روج

هوندا سيفيك

هوندا CV-V

تويوتا كورولا

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي أوتلاندر