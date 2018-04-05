” ممنوع دخول السيدات “.. انطلاق باكورة أعمال ” مسرح السعودية “

عادل الحربي(صدى):

تنطلق باكورة أعمال ” مسرح السعودية ” تحت إشراف الفنان الكوميدي المصري أشرف عبدالباقي، وهما مسرحيتين ” دنيا الألعاب ” و ” ممنوع دخول السيدات ” في محافظة جدة.

ويشارك في العرض الأول للمسرح السعودي، 55 شاباً وفتاة ويقام على مسرح النادي الثقافي الأدبي بجدة، بإشراف من وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للثقافة.

من جانبه، أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن الفترة الماضية كانت مليئة بالتدريبات اليومية المكثفة لأكثر من 50 شاباً وشابة، تمهيداً لمرحلة الانطلاق.

وكان مدير عام الإنتاجات الخليجية في مجموعة MBC، أحمد العساف، قد أكد على أهمية تقبل تجربة ” مسرح مصر ” إلى المملكة، للاستفادة من نجاحها.

وانتظم ما يزيد عن 50 شاباً وفتاة في دورة تدريبية وورش عمل مكثفة مع الفنان المصري، لتقديم أول مسريحيتين بالمملكة أمام الحضور العائلي.