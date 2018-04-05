الحكومة البريطانية تواجه التضخم بحرمان الأطفال من الوجبات المدرسية

لندن(صدى):

سعت الحكومة البريطانية لإلغاء الوجبات المدرسية المجانية عن حوالي 100 ألف طفل من الأسر ذات الدخول المنخفضة، وهو ما أثار انتقادات ضد حزب المحافظين الحاكم بالاستهداف المتعمد للأطفال الفقراء.

وحذرت دراسة لمعهد الدراسات المالية أن قرار خفض التضخم عبر وقف الوجبات المدرسية خلال السنوات الأربع القادمة، يعنى حرمان آلاف الأطفال من الوجبات المدرسية.

وأعلن وزراء بحومة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في شهر فبراير الماضي أن حصة الوجبات المدرسية المجانية للأطفال الذين يحصل والديهم على مساعدات حكومية ستكوت 7400 سنويا قبل أن يتم أخذ الفوائد في الاعتبار، وهو ما يعنى تجميدها على الرغم من أن نسبة التضخم تبلغ 2,5%.

وقال توم وترز، الباحث الاقتصادي في المعهد ومؤلف الدراسة، إن التغيير في نظام المساعدات يجعل الحكومة المتحكمة في تحديد الأطفال المؤهلة للحصول على الوجبات المدرسية المجانية.