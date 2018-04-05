مكتب تعليم النهضة يطلق مبادرة ” دمي فداء لوطني “

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن مبادرة ” دمي فداء لوطني” هي مبادرة نوعية تعتبر من أبسط ما نقدمه لجنودنا البواسل ويزيدنا شرفاً أن تختلط دماؤنا بدماء هؤلاء الأبطال وهذا ديدن الشعب السعودي فالكل يد واحدة في السلم والحرب تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

جاء ذلك خلال زيارته للمبادرة التي نفذها مكتب تعليم النهضة (بنات) بالشراكة مع مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية يومي الأربعاء والخميس تحت عنوان ” دمي فداء لوطني” ، بحضور المساعد للخدمات المساندة في تعليم الرياض الأستاذ محمد العيد ومدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي الأستاذ أنس الأحيدب ومدير مكتب التعليم بقرطبة الأستاذ سهم الدعجاني والمشرف العام على شركة المدارس المتقدمة الدكتور عبدالرحمن الحقباني وذلك بمدارس الجامعة التطبيقية .

من جهتها أوضحت مديرة مكتب تعليم النهضة (بنات)الأستاذة فوزية العطار أنه من مبدأ التلاحم بين الشعب السعودي ووفاءً منا لجنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن تم إطلاق هذه الحملة المباركة التي تعزز مفهوم الشراكة بين القطاع التعليمي والصحي والعسكري وذكرت العطار أن هذه المبادرة انطلقت من الثانوية 69 والمتوسطة 192والابتدائية 354 وابتدائية أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وذلك إيمانًا بأهمية نشرها على مستوى منطقة الرياض بهدف تبادل الخبرات ومشاركة المجتمع المدرسي في الأعمال الوطنية التطوعية .

وأضافت أن الملتقى يتضمن معرضًا توعويًا لنشر أهمية التبرع بالدم من الجانب الصحي للفرد وتأصيل المواطنة وفق رؤية المملكة 2030 في نفوس الطالبات .

وقد أنشئ بريد الكتروني خاص بالحملة تحت إشراف وزارة التعليم مرتبطة ببنوك الدم في المستشفيات ، يتلقى هذا البريد إشعارات بنوك الدم بأي احتياج لكميات جديدة من الدم وتباشر بعده وزارة التعليم بإعادة الحملة من جديد.

هذا وأقيم خلال إطلاق المبادرة حفل تضمن : (نشيد مصابي الواجب ) وقصيدة (رؤية وطن) و(هنا السعودية) إضافة إلى أوبريت (لك يا وطن) وأوبريت (شعاع الشمس)، ومشهد تمثيلي بعنوان (دمك حياة) .

كما تتواجد خارج الحفل عربات للتبرع بالدم من بنك الدم والعيادات المتنقلة في مستشفى القوات المسلحة ، إضافة إلى وجود أماكن مخصصة للسيدات للتبرع بالدم.